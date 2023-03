Sieg von Verletzung überschattet

Viernheim. Den 35:32-Heimsieg über die HG Oftersheim/Schwetzingen haben die TSV-Amicitia-Handballer teuer bezahlt. Die Freude über den Erfolg wurde getrübt von der schweren Verletzung von Domenic Sauer.

Es läuft schon die Schlussphase der Partie in der Waldsporthalle, die Viernheimer führen mit vier Toren. Sauer geht ins direkt Duell mit dem Gegenspieler und verletzt sich dabei am Knie. Denn Sekunden später sackt er zu Boden und schreit vor Schmerzen. Minutenlang wird er auf und neben dem Platz behandelt und dann mit dem Krankenwagen zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht. „Die genaue Diagnose steht noch aus“, sagt Abteilungsleiter Jochen Hinz am Montag, „aber er wird wohl mehrere Wochen und Monate ausfallen.“

Während der Mitspieler versorgt wird und die Rettungssanitäter unterwegs sind, spielen die Teams die Partie zu Ende. Der TSV Amicitia bringt den Vorsprung ins Ziel und feiert den 14. Sieg. Damit bleibt Viernheim am Zweiten SG Pforzheim/Eutingen 2 dran und ist auch wieder näher an den Spitzenreiter SG Heidelsheim/Helmsheim gerückt, beide direkten Konkurrenten leisteten sich nämlich eine Niederlage.

Die Zuschauer in der Waldsporthalle sahen vor allem in den ersten 20 Minuten rasanten Tempohandball, ein Angriff folgte auf den anderen. Die jungen Spieler des Gegners, viele aus der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft, konnten das Tempo locker mitgehen. Und nahezu jeder Angriff wurde auch erfolgreich abgeschlossen, so dass es nach einer Viertelstunde 9:9 stand. Bis zum 10:10 konnte sich keines der Teams absetzen, dann erspielten sich der TSV Amicitia einen leichten Vorteil. Viernheim warf eine Drei-Tore-Führung zum 15:12 heraus und hätte den Abstand noch erhöhen können, wenn die Offensivkräfte ihre Chancen genutzt hätten. So gelang zwar das 18:14 durch Willner und das 19:15 durch König, aber die HG Oftersheim/Schwetzingen verkürzte umgehend. Mit 19:16 ging es in die Kabine.

Das hohe Tempo der ersten Hälfte machte sich im zweiten Durchgang bemerkbar, die Mannschaften konnten zunächst keinen Gang zulegen. Bis zur 42. Minute blieb es beim gleichen Abstand (26:23). Dann aber drehten die Gastgeber, wie auch in der ersten Halbzeit, etwas auf und erzielten durch Walther und Willner das 28:23. Wenig später trag Mehl zum 30:24, der TSV Amicitia lag nun mit sechs Toren vorne. Dann änderte sich mit der Verletzung von Sauer schlagartig die Gefühlslage der Viernheimer. Nach der Unterbrechung versuchten die Gäste, durch eine offensive Deckung zu schnellen Ballgewinnen und Toren zu kommen, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können. Doch die Hausherren blieben souverän, mehr als Ergebniskorrektur war nicht drin.

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner 10, Ronny Unger 2, Justus Mehl 5, Dominic Sauer, Sven Walther 7, Robin Helbig, Björn Van Marwick, Philipp Oswald, Ernst Mantek 3, Marcel Deege 2, Fabian Medler, Marcel König 6/3. su