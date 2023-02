Sharks bleiben dran

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim konnte einen souveränen 94:47-Sieg über den Lokalrivalen USC Heidelberg III verbuchen und bleibt somit weiter im Aufstiegsrennen der Oberliga in Lauerstellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Sharks“ machten von Beginn an klar, dass sie das Spiel kontrollieren und ihren Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen wollten. Im ersten Viertel war es vor allem Routinier Sal Baragiola, der zwölf Punkte in den ersten zehn Minuten markierte und die Zone unter dem Korb klar dominierte (22:11).

Auch im zweiten Viertel forcierten die BG-Herren durch ihre intensive Abwehrarbeit immer wieder leichte Ballverluste der ersatzgeschwächten Heidelberger, was die Gastgeber in schnelle Punkte umwandelten. Der nach längerer Verletzungspause wieder genesene Dogukan Ceneli startete mit fünf Punkten in Folge einen 14:2-Lauf seiner BG. Neben Baragiola entwickelte sich der junge Konstantin Hoffmann zum weiteren Erfolgsfaktor unter dem Korb. Bis zur Halbzeit bauten die Hausherren ihren Vorsprung auf 43:21 aus.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Basketball Sharks agieren zu unkonzentriert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Basketball Aufstieg als Saisonziel Mehr erfahren Basketball Bis zum Ende spannend Mehr erfahren

Auch nach dem Seitenwechsel ließen sie nicht locker, sondern erhöhten durch einen weiteren 11:2-Lauf den Abstand auf 31 Punkte. Die Gegenwehr der Heidelberger erlahmte nach dem dritten Viertel (67:35), und die „Sharks“ ließen den Ball gut laufen und zeigten einige sehenswerte Offensivaktionen.

„Die Heidelberger konnten nicht ihr normales Niveau abrufen“, ordnete Trainer Robin Zimmermann den Erfolg nach der Schlusssirene ein. „Jetzt gilt es, den Fokus auf das wichtige Spiel nächstes Wochenende zu richten. Wir empfangen den SSC Karlsruhe – Zweiter gegen Dritter.“ su

BG Viernheim-Weinheim: Sal Baragiola (22 Punkte/1 Dreier), Konstantin Hoffmann (19), Daniel Lohrke (12/1), Dogukan Ceneli (11/2), Leonard Leip (8/1), Patrick Dörr (6), Julius Hoffmann (6), Cris Becht (4/1), Victor Habrich (4), Leon Bregulla (2).