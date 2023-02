Wegen der Fastnachtsferien in Baden-Württemberg haben die meisten Teams der BG Viernheim-Weinheim an diesem Wochenende spielfrei. Für die Oberligaherren geht es allerdings langsam in den Endspurt der Saison.

Am Samstag, 25. Februar, kommt um 18 Uhr der USC Heidelberg 3 in die Weinheimer TSG-Halle. Die Sharks haben aktuell zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SSC Karlsruhe und

...