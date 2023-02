„Sharks“ sind gefordert

Viernheim. Am Fastnachtswochenende mit sehr reduziertem Spielprogramm wartet ein schweres Auswärtsspiel auf die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim. Die „Sharks“ unternehmen eine der längsten Auswärtsfahrten und spielen am Samstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr beim USC Freiburg 2.

Der Druck für diese Partie liegt ganz klar aufseiten der BG. Wenn das Team von Robin Zimmermann noch Aufstiegsambitionen hat, muss es jedes der noch ausstehenden acht Spiele gewinnen. Ausrutscher darf es sich keinen mehr erlauben. Aber das Team ist aktuell in guter Form, wenn es so auftritt wie zuletzt in Mannheim, sollten auch die Freiburger zu packen sein.

Der USC rangiert in der Tabelle zwei Plätze hinter der BG, hat aber sechs Punkte Rückstand. Die „Sharks“ dagegen wollen zumindest am Tabellenzweiten aus Karlsruhe dranbleiben und den Abstand zu Spitzenreiter SG Kirchheim nicht zu groß werden lassen.

Weiterhin ist die U16-2 am Ball, die am Samstag bei KuSG Leimen antritt. Die U14-2 hat am Sonntag ein Heimspiel, um 12 Uhr geht es gegen BAC Hockenheim. su