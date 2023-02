Sharks halten Anschluss

Viernheim. Die BG Viernheim/Weinheim hält weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze in der Oberliga Baden. Im Lokalderby bei der SG Mannheim II gelang den Basketballern ein nie gefährdeter 78:46-Sieg.

Nur zu Beginn der Begegnung konnten die Hausherren die Partie offen gestalten und in der vierten Minute mit 8:6 in Führung gehen. Doch dann packte die BG in der Verteidigung intensiver zu und zwang die Mannheimer zu Fehlpässen oder schlechten Abschlüssen. Die daraus resultierenden Fastbreaks wurden im ersten Viertel vor allem von Leonard Leip erfolgreich verwertet – zwischen der fünften und zehnten Spielminute erzielte er allein acht Punkte und brachte sein Team mit 20:10 in Führung.

Im zweiten Viertel kämpfte sich die SG Mannheim II wieder auf 16:20 Punkte heran, doch der erste erfolgreiche Dreier von U18-Spieler Cris Becht brachte die Sharks wieder zurück in die Spur. Bis zur Pause markierte mit Jannik Schwarz ein weiterer Youngster sieben Punkte in Folge, so dass auch dank der starken Verteidigung eine 37:25-Führung zu Buche stand.

In der zweiten Halbzeit zahlte sich die engagierte Abwehrarbeit der BG weiter aus. Die jungen Guards Becht, Leip und Schwarz zwangen ihre Gegenspieler immer öfter zu Ballverlusten, während unter dem Korb die Center wie Jan Eberhardt dafür sorgten, dass es für die Hausherren kaum einfache Anspielmöglichkeiten in die Zone gab. Zudem landeten die Rebounds zumeist bei der BG und Mannheim kam kaum zu zweiten Wurfchancen. Offensiv zeigte in diesem Viertel Routinier Daniel Lohrke seine Klasse. Er erzielte zwölf Punkte in Folge zur vorentscheidenden 56:34-Führung nach 30 Minuten.

Gegner zunehmend frustriert

Im letzten Viertel war mit Cris Becht ein weiterer Guard an der Reihe, sich offensiv in Szene zu setzen. In den verbliebenen zehn Spielminuten gelangen ihm wie zuvor Lohrke zwölf Punkte, und gegen zunehmend frustrierter wirkende Mannheimer wurde so der deutliche 78:46-Sieg sichergestellt.

„Ich bin mit der heutigen Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, resümierte Coach Robin Zimmermann nach dem Schlusspfiff. „Unsere Abwehrarbeit wird immer besser. Zudem bin ich mit der Entwicklung unserer jungen Spieler äußerst zufrieden. Sie finden sich im Seniorenbereich immer besser zurecht und haben steigenden Anteil an unseren Erfolgen – auch wenn wir auf unsere Routiniers Daniel Lohrke und Sal Baragiola noch lange nicht verzichten können.“ su

BG Viernheim/Weinheim: Daniel Lohrke (16 Punkte/1 Dreier), Cris Becht (15/3), Leonard Leip (13/1), Jannik Schwarz (10/1), Sal Baragiola (8), Jan Eberhardt (7), Victor Habrich (6), Konstantin Hoffmann (3), Patrick Dörr.