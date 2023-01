„Sharks“ in der Spitzengruppe

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim bleibt weiter in der Spitzengruppe der Oberliga Baden. Gegen Aufsteiger TSV Ettlingen feierten die Herren einen klaren 99:58-Heimsieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Viernheimer Walsporthalle machten die „Sharks“ von Beginn an klar, dass es für die Gäste aus Nordbaden nichts zu holen geben sollte. Vor allem Youngster Jannik Schwarz drehte im ersten Viertel auf. Er erzielte zwischen der fünften und achten Minute elf Punkte, das sorgte für eine zwischenzeitliche 22:10-Führung der BG.

Leonard Leip (am Ball) steuerte 14 Punkte zum Sieg bei. © BG Viernheim-Weinheim

Die Weichen waren schon früh auf Sieg gestellt. Überhaupt schienen sich die Hausherren die Worte ihres Trainers zu Herzen genommen zu haben. Hatte Robin Zimmermann nach der letzten Partie noch die mangelnde Wurfausbeute beklagt, trafen diesmal außer Schwarz noch drei weitere Spieler von jenseits der Drei-Punkte-Linie.

Mehr zum Thema Basketball Auswärtssieg zum Start der Rückrunde Mehr erfahren Handball Spannung bis zur letzten Sekunde Mehr erfahren NHL Stützle mit zwei Torvorlagen bei Ottawas Erfolg über Toronto Mehr erfahren

Zur Pause lagen die Hausherren deutlich mit 53:26 in Führung, so dass es die BG im dritten Viertel etwas ruhiger angehen ließ. Bei den „Sharks“ punkteten in diesen zehn Minuten vor allem die Innenspieler Sal Baragiola, Jan Eberhardt und Konstantin Hoffmann, die entweder von ihren Mitspielern gut in Szene gesetzt wurden oder sich erfolgreich Offensivrebounds sicherten (73:41).

Im Schlussviertel zogen alle Spieler nochmal die Intensität an. Es glückten durch gute Abwehrarbeit wieder viele Ballgewinne, die vor allem die jungen BG-Spieler mit erfolgreichen Schnellangriffen in leichte Punkte verwandeln konnten. Julius Hoffmann und Leonard Leip stellten mit jeweils vier Punkten in den beiden Schlussminuten den 99:58-Endstand her, der auch in dieser Höhe vollkommen verdient ausfiel.

BG Viernheim-Weinheim: Jannik Schwarz (16 Punkte/2 Dreier), Salvatore Baragiola (15/2), Leonard Leip (14), Konstantin Hoffmann (12), Jan Eberhardt (11), Daniel Lohrke (11/1), Victor Habrich (6), Leon Bregulla (5/1), Julius Hoffmann (5), Patrick Dörr (4). su