Spannung bis zur letzten Sekunde

Viernheim. Sie machten es unnötig spannend, feierten am Ende aber doch einen knappen Sieg. Das 26:25 der Handballherren gegen den TV Hardheim war der siebte Sieg in Folge für den TSV Amicitia.

Den Viernheimern gelang ein guter Start in das Spiel, nach dem 0:1 konnten die Blau-Grünen das Spiel dominieren und mit 6:3 in Führung gehen. Hardheim konnte aber wieder auf 6:5 verkürzen und ließen einen Siebenmeter ungenutzt, was den Ausgleich bedeutet hätte.

Dank toller Paraden von Viernheims Torwart Marius Walter konnten die Blau-Grünen am Ende einen knappen Sieg feiern. © Berno Nix

Weil Marius Walter in den nächsten Minuten aber stark aufspielte und den Kasten der Viernheimer förmlich vernagelte, konnte der TSV Amicitia durch sechs Treffer in Folge auf 12:6 davonziehen (24.). Doch dann gingen die Hausherren zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Anstatt die Führung weiter auszubauen, ließ man etliche Tormöglichkeiten aus. Die Gäste kamen dadurch zurück ins Spiel und verkürzten auf 12:11. Viernheim ging zwar einer 15:13-Führung in die Pause, die hätte nach 30 Minuten aber deutlicher ausfallen müssen.

Offener Schlagabtausch

Nach dem Seitenwechsel legten die Blau-Grünen immer wieder einen Drei-Tore-Vorsprung vor, verpasste es aber wiederum sich deutlicher abzusetzen. Nach dem 20:17 brauchte Hardheim nur 90 Sekunden, um auszugleichen. Das Spiel war nun völlig offen und beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Zunächst warf Viernheim seine Farben zweimal nach vorne und die Gäste glichen aus, in der 54. Minute ging Hardheim erstmals seit der ersten Spielminute wieder in Führung (22:23). Der Druck lag nun beim TSV Amicitia, der die Gästeführung auch prompt egalisieren konnte. Mit 25:25 ging es in die letzte Minute. Nach einer Parade von Marius Walter nahm Trainer Christian Müller eine Auszeit und sagte die Taktik für die letzten Angriffe an. Und die Vorgabe setzte das Team um: Fünf Sekunden vor Schluss traf Marcel König mit einem Schlagwurf zum 26:25-Sieg.

Die Viernheimer sind in der Badenligatabelle weiterhin auf dem dritten Rang, obwohl ihnen wegen zu weniger Schiedsrichter zwei Punkte abgezogen wurden. Sie bleiben in Schlagdistanz zu Tabellenführer Heidelsheim/Helmsheim und dem Zweiten SG Pforzheim/Eutingen 2, haben aber nur wenig Vorsprung auf ihre Verfolger Heddesheim und Rot-Malsch.

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner 2, Ronny Unger, Justus Mehl, Dominic Sauer 1, Sven Walther 2, Robin Helbig 4, Björn Van Marwick 6, Philipp Oswald 1, Marcel Deege 1, Ernst Mantek 3, Fabian Medler 3, Marcel König 3/2. su