Auswärtssieg zum Start der Rückrunde

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim ist erfolgreich in die Rückrunde der Oberliga gestartet. Beim TSV Buchen konnte das Team von Coach Robin Zimmermann einen 63:53-Auswärtssieg erzielen.

Dabei war die Partie der erwartet zähe Kampf gegen einen unbequemen Gegner. Die „Sharks“ kamen vergleichsweise gut ins Spiel, ließen aber schon im ersten Viertel zwei Dreier der Hausherren zu. Auch im zweiten Viertel änderte sich nichts an der Ausgeglichenheit der Partie. Die BG konnte insbesondere auf ihren Kapitän Daniel Lohrke zählen, der im Abschnitt vor der Pause sieben Punkte erzielte und so maßgeblich zur knappen 27:26-Halbzeitführung beitrug.

Fünf Punkte von der Freiwurflinie

Nach der Pause setzte dann Jan Eberhardt mit sechs Punkten in Folge ein Ausrufezeichen. Aber Buchen ließ sich noch nicht abschütteln, mit einem 8:2-Lauf waren sie wieder dran. Die „Sharks“ legten erneut vor, vier Punkte von Habrich sorgten für die 39:36-Führung vor dem letzten Viertel. Wieder gelang ein erfolgreicher Start in den Spielabschnitt. Baragiola, Becht und Konstantin Hoffmann bauten den Vorsprung ihres Teams auf sieben Punkte aus. Die Hausherren stemmten sich nach Kräften gegen die drohende Heimniederlage, kamen aber nur noch auf 54:49 in der 39. Minute heran. In der Schlussminute behielt dann vor allem Lohrke die Nerven, als er nochmals sieben Punkte erzielte, fünf davon von der Freiwurflinie. Sal Baragiola stellte mit zwei weiteren verwandelten Freiwürfen den 63:53-Erfolg sicher.

„Wir haben sehr gut verteidigt, das war letztlich der Schlüssel zum Sieg“, stellte Trainer Zimmermann nach dem Spiel zufrieden fest. Trotzdem sah er durchaus noch Verbesserungspotenzial bei seinem Team: „An unserer Wurfausbeute in der Offense müssen wir noch arbeiten.“ Außer Daniel Lohrke habe kein Spieler von der Drei-Punkte-Linie getroffen.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (20 Punkte/1 Dreier), Jan Eberhardt (14), Salvatore Baragiola (11), Victor Habrich (9), Cris Becht (6), Julius Hoffmann (2), Konstantin Hoffmann (1), Patrick Dörr, Leonard Leip, Jannik Schwarz. su