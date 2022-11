Sharks feiern Erfolg im Derby

Viernheim. Durch einen umkämpften aber letztlich verdienten 71:59-Auswärtssieg beim Vorjahresmeister USC Heidelberg III verbessern sich die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim in der Oberliga Baden auf den zweiten Tabellenplatz.

Dabei sah es in Heidelberg zunächst überhaupt nicht nach einem Derbysieg für die „Sharks“ aus. Der USC startete furios in die Partie, die BG dagegen war anfangs nicht wiederzuerkennen. Abspielfehler und schlechte Abschlüsse in der Offensive gepaart mit unaufmerksamer Verteidigungsarbeit machten es den Hausherren leicht. BG-Trainer Robin Zimmermann musste bereits früh beim Spielstand von 15:2 für den USC eine erste Auszeit nehmen. Sein Weckruf fand nur langsam den Weg in die Köpfe seiner Spieler, aber immerhin wuchs der Rückstand im ersten Viertel nicht mehr an (20:8).

Im zweiten Viertel gab sich das Team den erforderlichen Ruck und fand richtig ins Spiel. „Vor allem defensiv waren wir dann voll da“, stellte Zimmermann fest. Cris Becht erzielte gleich vier Punkte in Folge, dann trafen Jan Eberhard und Doguan Ceneli je einen Dreier. Innerhalb von fünf Spielminuten glichen die BG-Mannen mit einem 15:3-Lauf die Partie aus. Bis zur Pause konnte sich kein Team mehr entscheidend absetzen, beim Stand von 33:33 wurden die Seiten gewechselt.

In der Kabine schien Zimmermann die richtigen Worte für sein Team gefunden zu haben. Vor allem die Defensive stand nun sicher und auch offensiv fand man weiter gute Lösungen. Die „Sharks“ ließen das Spiel gut über Baragiola, Eberhardt und Habrich laufen. Zuerst markierte Sal Baragiola fünf Punkte am Stück, beim Stand vom 38:38 (22.) startete dann Leonard Leip mit sieben Punkten den entscheidenden 12:4-Lauf für die BG, die den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 52:43 ausbaute.

Im letzten Viertel versuchten die bislang noch ungeschlagenen Heidelberger alles, um die Partie zu drehen. Doch die Gäste konterten stets, näher als auf 55:62 ließ man den USC nicht mehr heran. In den Schlussminuten erlahmte die Heidelberger Gegenwehr zunehmend, und die „Sharks“ bauten den Vorsprung auf den 71:59-Endstand aus.

„Gerade unsere Bank war stark, mit Patrick Dörr, Cris Becht und Victor Habrich. Das ist mir wichtig“, resümierte BG-Trainer Robin Zimmermann nach der Partie. Ein Sonderlob hatte er für den Ältesten im Team parat: „Daniel Lohrke, unser 40-Jähriger, hat den besten Scorer des USC die komplette zweite Halbzeit sehr stark verteidigt und ihn de facto komplett aus dem Spiel genommen.“

BG Viernheim-Weinheim: Sal Baragiola (12 Punkte/1 Dreier), Cris Becht (10), Jan Eberhardt (10/2), Victor Habrich (10), Doguan Ceneli (8/1), Leonard Leip (7 /1), Daniel Lohrke (7), Patrick Dörr (5), Jannik Schwarz (2). su