„Sharks“ empfangen den Tabellenführer

Viernheim. Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Basketballfans an diesem Wochenende. In der Oberliga der Männer kommt der Tabellenführer zu den Herren der BG Viernheim-Mannheim.

Die „Sharks“ sind am Sonntag, 5. Februar, der Gastgeber für den bisher ungeschlagenen Ligaprimus. Die SG Heidelberg-Kirchheim hat alle Saisonspiele für sich entscheiden können, auch die BG im Hinspiel deutlich bezwungen. Das Heimspiel wird also eine schwere Aufgabe für die Basketballer. Für die Mannschaft von Coach Robin Zimmermann muss alles passen, wenn man dem Favoriten ein Bein stellen will. Die Rhein-Neckar-Metropolitans spielen unmittelbar vor den Herren 1. Gegner am drittletzten Spieltag der Relegationsrunde sind die Roth Energie BBA Gießen 49ers. In Gießen gelang den Metropolitans ein denkbar knapper Sieg, diesen Erfolg wollen sie am Sonntag ab 16 Uhr wiederholen, um den aktuellen Play-off-Platz in der Tabelle der Jugendbundesliga zu halten.

Noch vor den beiden hochklassigen Begegnungen wird in der TSG-Halle ebenfalls gespielt. Um 9.30 Uhr hat es die U14-2 mit der SG Heidelberg/ Kirchheim 2 zu tun. Um 11.30 Uhr folgt die U16-2, die auf den TSV Wieblingen trifft. Gleich drei Mannschaften der BG Viernheim-Weinheim gastieren bei der DJK Eppelheim in der Ernst-Knoll-Halle.

Damen vor schwieriger Aufgabe

Die U16 ist um 13 Uhr gefordert, die Herren 3 gehen um 17 Uhr aufs Parkett. Die Damen der BG Viernheim-Weinheim erwartet dann um 19 Uhr eine schwierige Aufgabe, denn die „Rabbits“ sind aktueller Tabellenzweiter. Die Herren 4 müssen um 17.30 Uhr beim Heidelberger TV 4 antreten.

Drei Auswärtsspiele am Samstag, 4. Februar, runden den Spieltag ab. Die gemischte U12 ist um 13.45 Uhr beim TSV Wieblingen 2 zu Gast. Die U18 hat eine vermeintlich einfache Auswärtsaufgabe vor sich, spielt um 14.30 Uhr beim noch sieglosen Tabellenletzten BG Tamm/Bietigheim. Nach der unglücklichen Niederlage im Verfolgerduell gegen den USC Heidelberg vor Wochenfrist sind die Chancen auf die Meisterschaft in der Oberliga dahin, zu groß ist der Rückstand der BG auf die Spitze. Die Herren sind in der Landesliga bei der SG Heidelberg/Kirchheim 2 zu Gast, Anwurf ist um 20 Uhr. su