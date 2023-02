Sechs Heimspiele stehen an

Viernheim. Es ist ein vollgepackter Heimspieltag für die Handballer: Sechs Partien werden am Samstag, 4. Februar, in der Waldsporthalle ausgetragen. Bei den Herren kommt es dabei zum doppelten Duell gegen den TSV Rot-Malsch.

Die Badenliga-Mannschaft der Viernheimer schließt den Spieltag ab, um 19.30 Uhr beginnt die Partie der Herren 1. Gegner TSV Rot-Malsch ist der unmittelbare Verfolger der Blau-Grünen, hat nur zwei Punkte Rückstand. Der TSV Rot-Malsch, aus dem Zusammenschluss der Vereine TSV Germania Malsch und TSV Rot entstanden, hat im Saisonverlauf bisher mit viel Leidenschaft und Kampf überzeugt. Vor allem zu Hause hat der TSV gepunktet, da mussten auch die Viernheimer als Verlierer vom Platz. Die letzten beiden Auswärtsspiele hat Rot-Malsch aber gewonnen, so dass der TSV Amicitia den Kampf annehmen muss, wenn das Team in eigener Halle siegreich bleiben will.

Die Trainingswoche war von vielen krankheitsbedingten Ausfällen geprägt, die Grippewelle hatte das Team von Christian Müller und Mirco Ritter erwischt. Das Trainerduo wird aber den Großteil seines Kaders aufbieten können, lediglich Hoffmann, Fath, Hassanien (verletzt) und Harmgarth (Urlaub) fehlen.

Vor den Herren 1 will die zweite Mannschaft ihre kleine Serie mit zwei Siegen in Folge ausbauen. Trainer Ralf Schaal und sein Team rechnen sich durchaus Chancen aus, auch wenn es im Hinspiel eine knappe Niederlage bei der zweiten Vertretung des TSV Rot-Malsch gegeben hat. Die Gegner haben aber nur einen Punkt mehr auf dem Konto, bei einem Heimsieg würden die Viernheimer sogar an ihnen vorbeiziehen. Das wären außerdem wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch bei den Herren 2 fehlten unter der Woche einige Spieler krankheitsbedingt, wer um 17.15 Uhr spielen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Definitiv fehlen wird Linus Harmgarth, der zuletzt der Haupttorschütze bei der blau-grünen Reserve war.

Eröffnet wird der Heimspieltag der Handballer schon um 11 Uhr mit dem Spiel der männlichen E-Jugend gegen die SG Edingen/Friedrichsfeld. Die weibliche C-Jugend hat um 12.30 Uhr KuSG Leimen zu Gast. Die männliche D-Jugend empfängt um 14 Uhr die JSG Dielheim/Malschenberg 2. Die Jungs der C-Jugend treffen auf die HG Saase 2 (15.30 Uhr). Die B-Jugend, die mit dem SV Waldhof die Spielgemeinschaft JSG Waldhof/ Viernheim bildet, spielt um 18 Uhr in Mannheim gegen die ASG Plankstadt/Eppelheim.

Das einzige Auswärtsspiel bestreitet am Sonntag, 5. Februar, die männliche E-Jugend, die um 11.30 Uhr bei der JSG Dielheim/Malschenberg antritt. su