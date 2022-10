Frauen mit Außenseiterchancen

Viernheim. Nur die Frauen und die B-Juniorinnen der TSV-Amicitia-Fußballerinnen sind an diesem Wochenende gefordert, die jüngeren Teams genießen spielfreie Tage.

Die Frauen spielen bereits am Samstag, 29. Oktober. Für die Viernheimerinnen steht erneut die Fahrt zu einem Topteam an, eine Woche nach dem Tabellenführer treffen die Frauen nun auf den Tabellenzweiten der Oberliga. Spielbeginn beim VfB Stuttgart ist um 17.15 Uhr.

Der VfB Stuttgart hat sich vor der Saison mit dem VfB Obertürkheim zusammengeschlossen, der letztes Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat. Eine Liga tiefer wird der Bundesligaverein seiner Favoritenrolle schon gerecht, hat sechs von sieben Spielen gewonnen. Nur in Freiburg-St. Georgen musste der VfB eine Niederlage quittieren. „Es ist der vermutlich beste Gegner der Liga“, schätzt Viernheims Trainer Florian Fäustle die Stuttgarterinnen hoch ein, selbst wenn der VfB aufgrund von Verletzungen nicht komplett antreten könne.

Die TSV-Amicitia-Fußballerinnen haben die letzten vier Partien verloren und würden den Abwärtstrend zu gerne stoppen. Ob das ausgerechnet gegen den Meisterschaftsanwärter gelingt? „Wir reisen als Underdog nach Stuttgart und wollen den Favoriten ärgern mit einer starken kämpferischen und konzentrieren Leistung“, haben sich Fäustle und die Fußballfrauen vorgenommen. Sie hoffen auf mehr Torgefährlichkeit und mehr Durchschlagskraft in der Offensive, zumal Anna Becker wieder mit im Kader sein wird.

Auch schon am Samstag spielen die B-Juniorinnen. Sie fahren zum SC Freiburg 2. Mit dem jüngsten 6:0-Heimerfolg gegen den FFV Heidenheim haben sich die Mädchen wieder in die obere Tabellenhälfte geschoben. Sie liegen unmittelbar vor dem punktgleichen heutigen Gegner. Das verspricht in Freiburg ein Duell auf Augenhöhe. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Einen ebenfalls punktgleichen Kontrahenten haben die Frauen 2, die am Sonntag, 30. Oktober, um 13 Uhr bei der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim antreten. Beide Mannschaften haben acht Punkte auf dem Konto, aus zwei Siegen und zwei Unentschieden und jeweils einer Niederlage. Weil beide Mannschaften gern den Kontakt zur Tabellenspitze halten wollen, ist eine spannende Partie garantiert. su