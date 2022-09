A-Jugend trifft auf Tabellenführer

Viernheim. Der SV Sandhausen war eine Nummer zu groß. Die A-Jugend des TSV Amicitia verlor ihr jüngstes Heimspiel mit 0:5 gegen einen der hoch gehandelten Vereine in der Oberliga. Am morgigen Sonntag geht es für den Nachwuchs der Blau-Grünen erneut zu einem Favoriten. Um 14 Uhr spielen die A-Junioren beim SV Waldhof Mannheim – dem aktuellen Tabellenführer. Der Ball rollt für die Jugendteams der Viernheimer heute auch im Waldstadion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die A-Junioren des TSV Amicitia haben nach dem SV Sandhausen nun den nächsten starken Gegner, den SV Waldhof Mannheim. © Sandra Usler

Um 12 Uhr empfangen die D3-Junioren die Spvgg 03 Ilvesheim 2, danach treffen die D4-Junioren auf die SG Hemsbach 3. Auswärts sind die B2-Junioren gefordert (12 Uhr bei Türkspor Mannheim), die C1-Junioren (14 Uhr bei der JSG Steinsberg), die C2-Junioren (15.15 Uhr bei der SG Hemsbach). Die D1-Junioren starten am Sonntag, 2. Oktober, um 10.30 Uhr beim MFC Phönix Mannheim in die Kreisliga-Runde. Die jüngeren Teams sind am Samstag wieder bei Spieltagen im Einsatz. Die E1-Junioren sind dabei Gastgeber, ab 9 Uhr rollt der Ball im Waldstadion. Die E2 gastiert beim SKV Sandhofen und die E3 fährt nach Schwetzingen. Ab 12.30 Uhr spielen die E4-Junioren beim SC Reilingen.

Begegnungen auch am Feiertag

Die F-Junioren treffen sich zu Drei-gegen-drei-Spieltagen. Die F2-Junioren sind dabei beim MFC 08 Lindenhof am Ball, die F3-Junioren fahren zum SC Rot-Weiß Rheinau, die F4 tritt bei der Spvgg Wallstadt an, und die F5-Junioren sind bei der TSG Lützelsachsen gefordert.

Nach dem Wochenende geht es für die Junioren direkt weiter. Die C1 ist am Feiertag, 3. Oktober, bei der SG Oftersheim zu Gast. Um 12.30 Uhr wird die Partie im Kreispokal angepfiffen. Die B1-Junioren haben das Verbandsliga-Spiel beim FC Astoria Walldorf 2 auf Mittwoch, 5. Oktober, um 19.15 Uhr verlegt. su