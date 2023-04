Punkte verspielt

Viernheim. Den Tabellenführer möglichst lange ärgern und vielleicht sogar einen Punkt ergattern, so lautete das Vorhaben des TSV Amicitia beim Gastspiel des FC Victoria Bammental im Viernheimer Waldstadion. Fast wäre den Blau-Grünen sogar ein Unentschieden gelungen. Der knappe 2:1-Sieg des Spitzenreiters war letztendlich aber verdient, auch wenn die Kraichgauer in der Schlussphase um den Erfolg bangen mussten.

Für Bammental war es ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft, denn auch die Verfolger gaben sich keine Blöße. Die Lage für den TSV Amicitia hat sich indes nicht verändert, bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte der Klassenerhalt nicht mehr in Gefahr geraten. Schließlich konnte man dem Ligaprimus mit einer engagierten, wenn auch nicht fehlerfreien Leistung, lange Zeit Paroli bieten.

Zu Beginn agierten beide Team abwartend, versuchten mit langen Ballbesitzphasen Ordnung ins eigene Spiel zu bringen. Torchancen waren deshalb Mangelware. Die Möglichkeit zum 1:0 hatte dann überraschend Viernheims Kapitän Laurenz Baaß, freistehend traf er aber den Ball nicht richtig. Stattdessen ging Bammental kurz darauf in Führung. Nachdem Florian Schlierf im Strafraum gefoult hatte, verwandelte Jannis Halter den Elfmeter souverän (27. Minute). Auf der Gegenseite kam Leon Kuhmann gegen den Gästekeeper Mario Barreto um Sekundenbruchteile zu spät.

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Gäste kompakt und abgeklärt. So liefen die Bemühungen der Südhessen immer wieder ins Leere. Aber auch Bammental konnte zu diesem Zeitpunkt keine Torgefahr erzeugen. Dann fiel aber doch das 0:2, als ein strammer Querpass seinen Weg an Freund und Feind vorbei fand, am hinteren Torpfosten stand Jannis Halter völlig frei und markierte in der 55. Minute seinen zweiten Treffer an diesem Tag.

Damit war die Begegnung aber noch nicht entschieden. Die Blau-Grünen gaben nicht auf und kamen zehn Minuten vor dem Ende durch Laurenz Baaß noch zum Anschlusstreffer. Glück hatten die Hausherren in der Schlussphase aber auch, als ein Kopfball von der Unterseite der Latte auf die Torlinie prallte und Keeper Martin Rheingans den Ball greifen konnte.

Auch in der letzten Situation der Partie stand Rheingans im Mittelpunkt. Er hatte außerhalb des Strafraums einen Bammentaler Spieler gefoult, was eigentlich mit einer Roten Karte hätte geahndet werden müssen. Schiedsrichter Dominik Wegert zeigte sich aber gnädig und pfiff das Spiel ab. JR