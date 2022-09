Nur einen Punkt aus zwei Partien geholt

Viernheim. Das hatten sich die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim sicher ganz anders vorgestellt. Sowohl die Orangenen wie auch die Reserve der Blau-Grünen waren am vergangenen Sonntag als leichte Favoriten in ihre Heimspiele gegangen. Anstatt den angepeilten Siegen reichte es am Ende nur zu einem glücklichen Punktgewinn des TSV Amicitia 2.

SG Viernheim – SG Croatia Mannheim 1:2 (1:2): Der Aufwärtstrend der SG Viernheim endete am Sonntag jäh gegen den Namensvetter aus Mannheim. Die Gäste hatten bisher nicht überzeugen können, waren im Familiensportpark aber vom Anpfiff weg hellwach. Schon nach neun Minuten lautete der Spielstand 0:2. Suleiman Shukeirik hatte die Kroaten früh in Führung geschossen (8.), keine 60 Sekunden später ließ Josip Kalaica den nächsten Treffer folgen.

Es brauchte einige Zeit, bis sich die Hausherren von diesem Schreck erholt hatten, während die Mannheimer weitere Möglichkeiten ausließen. Nach einer guten halben Stunde fiel dann aber doch der Anschlusstreffer, als Abdoulaye Nolwenn Drame die gute Vorarbeit von Spielertrainer Ralf Dalmus nutzte. Zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen, obwohl die Gäste ab der 89. Minute nach einer Roten Karte kurzzeitig in Unterzahl spielen mussten. In der Nachspielzeit hatte Steven Schreck das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend am Gästekeeper.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SSV Vogelstang 4:4 (1:2): Da ist die blau-grüne Reserve noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Schließlich hatten die Gäste bis zur 76. Minute schon mit 4:1 deutlich in Führung gelegen und schienen einen Auswärtssieg feiern zu dürfen. Letztendlich genügt den Hausherren aber ein furioser Schlussspurt, um wenigstens einen Punkt zu retten.

Vogelstang ging durch Ferhat Cetiner früh in Führung (2.) und zeigte, dass man nicht kampflos das Feld räumen möchte. Den Südhessen gelang durch Deniz Ülker zwar der Ausgleich (26.), doch Mannheim legte wenige Sekunden später durch Jolex Mc Neil zum 1:2 nach. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste endgültig das Kommando und erhöhten den Vorsprung durch Noah Teamrat (70.) und erneut Cetiner (73.) auf drei Treffer.

Die Hausherren wurden durch den schnellen Anschlusstreffer von Fynn Mandel zum 2:4 noch einmal wachgerüttelt (76.) und belagerten das Tor der Vogelstängler. Die Bemühungen wurden in den Schlussminuten doch noch belohnt, als Kerem Kuzu (88.) und Daniel Jakob (90.) die Treffer zum 4:4-Endstand markierten. JR