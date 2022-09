Mit viel Selbstvertrauen

Viernheim. Nachdem am vergangenen Wochenende beide Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim Siege feiern konnten, ist deren Selbstvertrauen weiter gestiegen. Am Sonntag könnten erneut zwei Erfolge dazu kommen, denn die Hausaufgaben sind vom Papier her lösbar. Die Wahrheit liegt aber bekanntlich auf dem Platz. Deshalb dürfte die SG Viernheim die Partie gegen Namensvetter SG Mannheim ebenso wenig auf die leichte Schulter nehmen wie die Reserve des TSV Amicitia den Vergleich mit dem SSV Vogelstang.

SG Viernheim – SG Croatia Mannheim (Sonntag, 15 Uhr): Die Orangenen haben nach sechs Spieltagen schon mehr Punkte auf dem Konto als in der gesamten Vorrunde der vergangenen Saison. Geht es nach dem Willen von Trainer Ralf Dalmus, soll die Erfolgsbilanz weiter ausgebaut werden, denn mit dem Abstiegskampf möchte man im Familiensportpark diesmal nicht zu tun bekommen. Wenn am Sonntag die SG Mannheim nach Südhessen kommt, dann sind die Vorzeichen diesmal umgekehrt, denn die Gäste stecken nach vier Niederlagen völlig unerwartet noch im Tabellenkeller fest. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. Mannheim liegt auf Rang elf mit einem Torverhältnis von 7:17. Deshalb sind die Kroaten diesmal der Außenseiter.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SSV Vogelstang (Sonntag, 17 Uhr):

Die blaugrüne Reserve hat nach Siegen gegen den SC Blumenau und beim SV Schriesheim mächtig Rückenwind bekommen. Den möchte man am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Vogelstang zu einem weiteren Erfolg nutzen. Wie man das macht, zeigte Lokalrivale SG Viernheim, der die Mannheimer am vergangenen Wochenende mit einer 0:5-Schlappe nach Hause schickte. Mit erst einem Sieg und vier Niederlagen steht Vogelstang auf dem Relegationsplatz 15. Die Viernheimer konnten zuletzt in der Tabelle deutlich Boden gutmachen, haben sich auf Rang neun nach oben gearbeitet. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn Trainer Tobias Kleiner hat sein Team vor der Saison im vorderen Drittel gesehen. Der Weg dorthin ist sicher noch beschwerlich, ein Heimsieg wäre aber ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. JR