Mannheimer Hallenbäder und Eissportzentrum öffnen in den Herbstferien länger

Mannheim. Die Mannheimer Hallenbäder und das Eissportzentrum Herzogenried sind in den Herbstferien länger geöffnet. Wie die Stadt mitteilte, sind die verlängerten Öffnungszeiten im Eissportzentrum wie folgt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Reformationstag (Montag, 31. Oktober) von 14 bis 18 Uhr, an Allerheiligen (Dienstag, 1. November) von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr (Rundlauf) sowie zusätzliche öffentliche Läufe von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. November, von 14 bis 17 Uhr.

Tickets können an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online unter www.mannheim.de/eislaufen (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) erworben werden. Mit den Online-Tickets können die Warteschlangen an der Kasse umgangen werden.

Diese Öffnungszeiten gelten in den Hallenbädern

Seit Samstag, 11. September, läuft die Saison 2022/2023 in den städtischen Hallenbädern. Dort besteht die Möglichkeit, einige Bahnen zu schwimmen oder aktiv an einem der vielen Kurse teilzunehmen. Während der Herbstferien, vom 31. Oktober bis zum 6. November, bieten die Hallenbädern nun verlängerte Öffnungszeiten an.

Das Herschelbad hat an Allerheiligen (Dienstag, 1. November), von 9 bis 20 Uhr offen. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Das Gartenhallenbad Neckarau ist an Allerheiligen von 9 bis 20 Uhr, die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 2. November, hat das Bad von 9 bis 18 Uhr offen, am Donnerstag, 3. November, von 9 bis 22 Uhr und am Freitag, 4. November, von 6 bis 22 Uhr. Die Saunazeiten bleiben unverändert. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat an Allerheiligen von 8 bis 18 Uhr offen. Am Mittwoch, 2. November, und Donnerstag, 3. November, ist das Bad jeweils von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Vogelstang ist an Allerheiligen geschlossen. Am Freitag, 4. November, hat das Bad dafür länger auf, und zwar von 8 bis 21 Uhr, ansonsten zu den normalen Öffnungszeiten.