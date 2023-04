Letztes Heimspiel der Saison

Viernheim. Am drittletzten Spieltag in der Badenliga haben die Handballherren des TSV Amicitia ihr letztes Heimspiel. Und die Viernheimer gehen als Tabellenführer in den Endspurt der Saison 2022/23.

Vor der Osterpause haben sich die Blau-Grünen auf den ersten Platz geschoben. Der lange souveräne Primus SG Heidelsheim/Helmsheim schwächelte, aufgrund des direkten Vergleichs liegen die punktgleichen Viernheimer nun vor der SG. Der Meisterschaftsfavorit hat nach zwei Niederlagen in Folge und dem Verlust der Tabellenführung den Trainer entlassen und will sich keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Doch auf einen solchen Patzer müssen die Viernheimer hoffen, wenn sie selbst den Meistertitel holen wollen. Die SG Heidelsheim/Helmsheim hat noch drei Spiele zu bestreiten, der TSV Amicitia nur noch zwei. Wenn Viernheim beide Begegnungen gewinnt, muss der Konkurrent mindestens einmal verlieren, damit am Ende die Blau-Grünen über den Meistertitel jubeln. Aber auch wenn der Blick nach Heidelsheim/Helmsheim geht, muss die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter erst einmal ihre Aufgabe erledigen und die zwei restlichen Partien für sich entscheiden. Am Samstag, 15. April, steht das letzte Heimspiel für die Herren an. Um 19.30 Uhr kommt die TSG Dossenheim in die Waldsporthalle.

Dossenheim liegt auf Platz elf, vom Papier her scheint es eine einfache Aufgabe für die Tabellenführer zu werden. Aber im Hinspiel taten sich die Blau-Grünen beim Spiel ohne Haftmittel sehr schwer, konnten am Ende etwas glücklich mit 32:28 gewinnen. Durch die Osterpause und die Feiertage war für das Team nur eine abgespeckte Vorbereitung möglich, mit zwei intensiven Trainingseinheiten haben die Coaches ihre Mannschaft für den letzten Auftritt vor heimischem Publikum bestens eingestellt.

Vom Kader wird neben den Langzeitverletzten Fath und Sauer diesmal Helbig fehlen, dafür ist ein Kurzeinsatz für Hassanien möglich, der nach der Verletzungspause seit dieser Woche wieder im Training ist. Der Spitzenreiter der Badenliga setzt beim letzten Heimspiel ganz auf die Unterstützung der Viernheimer Handballfans und will auch als Tabellenführer in der kommenden Woche zum letzten Rundenspiel nach Birkenau fahren. su