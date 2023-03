Kinder tauchen ins Reich der Märchen ein

Viernheim. Das gezielte Hören und Zuhören sowie das verbale Mitteilen sind ein elementarer Bestandteil der kindlichen Entwicklung und werden spätestens im Schulalter vorausgesetzt. Es muss jedoch wie alle anderen Kulturtechniken erlernt und trainiert werden. Regelmäßig Märchen und Geschichten zu erzählen oder vorzulesen und den Kindern Raum und Zeit zum Erzählen zu geben, ist ein erfolgreicher Weg, Sprache emotional zu erleben und zu erlernen.

Mit Dirk Nowakowski war im März im AWO-Familienzentrum Kirschenstraße den ganzen Tag ein professioneller Erzähler zu Gast, der durch den Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE) zertifiziert ist und Referent und Erzähler der Europäischen Märchengesellschaft ist.

Zu drei unterschiedlichen Tageszeiten entführte er sein Publikum ins Reich der Geschichten, Märchen und Sagen. Von 10 bis 12 Uhr begeisterte er in mehreren Sequenzen die Kindergartenkinder des Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt sowie insgesamt vier Schulklassen einer Viernheimer Grundschule. Ausgangspunkt seiner Geschichten waren Dinge und Gegenstände, die er aus seiner Hosentasche oder Weste hervorholte.

Am Nachmittag ab nahm er die Hortkinder und Familien mit auf seine Reise mit Märchen um die ganze Welt. Die Zuhörer amüsierten sich prächtig. Aus so manchen Erzählungen konnte man lernen. Mithilfe eines Globus zeigte Dirk Nowakowski seinen Zuhörern, wo die Erzählungen stattgefunden hatten. Mit der Lebendigkeit seiner Erzählungen weckte er die Neugier jedes Kindes. Alle waren richtig gefesselt und konnten sich in die Figuren der Erzählungen hineinversetzen. Das Interessanteste war die Tatsache, dass der Märchenerzähler schon um die ganze Welt gereist war, um solche zu sammeln. Man erfuhr ebenfalls, dass es in anderen Ländern Märchen gibt, die z. B. unserem „Schneewittchen“ ähneln. Auch die Erwachsenen, die mithörten, mussten manchmal lachen oder zusammenzucken. Mit den Geschichten bewegte er Kinder und Erwachsene und schlich sich in ihre Herzen ein.

Geschichten von Glück und Pech

Im zweistündigen Abendprogramm ging es um Glückspilze und Pechvögel. Dirk Nowakowski erzählte Mythen und Märchen von Glück und Pech aus verschiedenen Ländern. Dabei deutete sich an wie Geschichten und Märchen Orientierung in einer unübersichtlichen Welt schaffen können, ohne das Gegenüber in einer Informationsflut zu ertränken. Märchen vermitteln Zuversicht und Optimismus, sie sagen: „Egal wie groß die Probleme sind, es gibt immer einen Ausweg.“ red