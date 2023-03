Erstmals „Nacht der Bibliotheken“

Die erste „Nacht der Bibliotheken“ in Baden-Württemberg findet am Freitag, 17. März, in mehr als 120 öffentlichen Büchereien statt. Auch die Einrichtungen in Ilvesheim und Ladenburg öffnen ihre Türen. Unter dem Motto „grenzenlos!“ erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm. Die Gemeindebibliothek Ilvesheim öffnet statt am Vormittag erst am Abend von 18 bis 22 Uhr. Die Stadtbibliothek Ladenburg wird bis 24 Uhr geöffnet sein.

Ilvesheim

Von 18 bis 20.30 Uhr steuern Musizierende der Musikschulen Ilvesheim und Mannheim Stücke aus Klassik, Jazz und Blues zum Abend bei. Um 19 Uhr liest die Mannheimer Autorin Iris Welling im evangelischen Gemeindesaal aus ihren Seniorenkrimis „Späte Rache“, „Hut“ und „Poolgeflüster“. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per Mail wird gebeten (bibliothek@ilvesheim.de). Im Anschluss findet in der Bibliothek eine Signierstunde statt. Den ganzen Abend darf gebastelt werden. Ein Angebot für alle Altersstufen ist der „Mini-Garten zum Mitnehmen“. Es besteht die Möglichkeit, sich mit Saatgut aus der frisch befüllten Saatgutbibliothek einzudecken.

Ladenburg

Beim Bücherflohmarkt gibt’s von 18 bis 20 Uhr alles zum halben Preis. Zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr gehört die Bühne Aktiven von Amnesty International (Lesung, 18.30 und 20 Uhr), Garangoverein (Vortrag, 19 Uhr) und INT.AKT (Ukrainische Jugendliche singen Lieder aus ihrer Heimat, 19.30 Uhr). Um 21 Uhr gibt Lesekünstlerin, Schauspielerin und Sachbuchautorin Maja Nielsen Kostproben aus ihren Büchern „Mount Everest“ (ab 10 Jahre) und „Tatort Eden 1919“ (ab 13 Jahre). Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ladenburg bietet Speisen und Getränke an. Mit allen Einnahmen werden Erdbebenopfer unterstützt.

Edingen

Ein buntes Programm für die ganze Familie wartet ab 15 Uhr in der Edinger Gemeindebücherei. Mit der bekannten Buchautorin Ella Wünsche sowie dem wortgewandten Märchen- und Geschichtenerzähler Dirk Nowakowski hat das Organisationsteam zwei erstklassige Künstler für das Programm gewonnen.