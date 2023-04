Interessante Begegnungen

Viernheim. Nach drei Jahren Coronapause fand wieder ein Treffen der Jugendlichen, die sich firmen lassen wollen, mit den Firmspendern in Mainz statt. Die Firmlinge aus Viernheim konnten dies als zusätzliches Angebot wählen.

So machten sich sieben Jugendliche und zwei Erwachsene auf den Weg nach Mainz. Es begann mit einem „Welcome“ , musikalisch gestaltet von einem Jugendchor aus Offenbach und einem gemeinsamen Auftakt mit den Firmspendern, die in diesem Jahr im Bistum firmen. Um die Firmspender ein wenig kennenzulernen, mussten diese Satzanfänge zu Ende formulieren.

Danach wurde an verschiedenen Orten zu einer Begegnungs- und Aktionstour eingeladen. Menschen stellten sich in diesem Rahmen vor, die ihren Beruf oder ihre Tätigkeit als Berufung erleben. Die Viernheimer Gruppe begegnete zuerst im Priesterseminar Benjamin Litwin, der aus Erfurt stammt, dort Theologie studiert hat und sich in der Bahnhofsmission und bei den Grünen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Christinnen und Christen engagiert. In einer zweiten Runde erzählte Paulina Metzger begeistert davon, wie sie über das christliche Orientierungsjahr zu ihrem Berufswunsch Gemeindereferentin gefunden hat und nun im zweiten Semester an der Katholischen Hochschule diesen Studiengang studiert.

Zum Abschluss des Nachmittages kamen nochmals alle Jugendlichen im Dom zur Jugendvesper mit Bischof Kohlgraf zusammen. Die Viernheimer Jugendlichen fanden den Nachmittag sehr schön und faszinierend, angefangen von der Stadt Mainz und dem Dom, den sie noch nicht kannten. Aber auch die Begegnungen mit den jungen Erwachsenen war sehr eindrücklich. red