Kinderstimmen erfüllen das St.-Andreas-Heim

Lampertheim. Im März waren die Jüngsten aus der Ephata-Familie, die Ephata Kids, zum Projektwochenende geladen. Die Proben und der Gottesdienst fanden diesmal, nicht wie gewohnt im Pfarrgarten Mariä Verkündigung statt. Da es immer schwieriger wird, freiwillige Helfer für den Aufbau von Zelt und Bänken für die Gottesdienstbesucher zu finden, trafen sich die Sängerinnen und Sänger zu den Proben im Andreasheim.

Bereits vor Ankunft der rund 30 Kinder hatte das Küchenteam schon den ersten Hefeteig angesetzt. Insgesamt wurden an diesem Tag fünf Kilo Mehl in afrikanische Bällchen verwandelt, von denen kein einziges übrig blieb. Diese in Öl ausgebackene Leckerei wurde als Imbiss mit Zucker oder Erdnuss- beziehungsweise Tomatensoße angeboten.

Nur der Duft lag noch in den Räumen, als am Nachmittag die Kommunionkinder mit Maria Karb die Mottolieder der bevorstehenden Erstkommunion übten. Unterstützt wurde sie von Julia Metzner, Johanna Karb und Maren Kaibel.

Am folgenden Sonntag wurde dann der vom Familiengottesdienstkreis vorbereitete Gottesdienst in der gut gefüllten St. Andreaskirche gefeiert. Gemeinsam überlegten die Mädchen und Jungen, wie man mit allen Sinnen fasten kann. Die zahlreichen Kinder und Jugendlichen trugen zu einem sehr lebendigen Gottesdienst bei. Abschließend lud die Zeltlagerjugend noch zu einem gemütlichen Umtrunk und Beisammensein ein. So endete ein gelungenes Wochenende mit Gesang und einem schönen Gottesdienst.

Die nächsten Termine des Ephata bzw. der Ephata Juniors sind am Freitag, 7. April, um 15 Uhr im Gottesdienst St. Andreas (Ephata Juniors) und am Samstag, 8. April, um 20.30 Uhr im Pfarrgarten St. Andreas (Ephata Juniors). red