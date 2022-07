Hochklassige Bands sorgen für drei Tage Musikgenuss

Viernheim. Auch musikalisch war das 4nheimer Stadtfest ein Knüller. Auf den beiden großen Bühnen vor dem Rathaus und auf dem Rovigo-Platz gab es Akustisches für jeden Geschmack, angefangen von Heavy Metal über Schlager bis hin zu traditioneller Blasmusik. Und wer sich traute, durfte am Samstagnachmittag in der Rathausstraße beim Karaoke selbst zum Mikrofon greifen. Auf der Hauptbühne im Schatten der Apostelplatzkirche gab am frühen Freitagabend die AC/DC-Tributeband ThunderBells, angeführt vom Viernheimer Sänger Brian D. Raven, den Ton an, und das unüberhörbar. „Wir freuen uns, wieder beim Stadtfest dabei zu sein. Genießt die Tage, genießt den Rock’n’Roll“, machte der Frontmann Lust aufs Feiern.

Nicht weniger intensiv fiel der anschließende Auftritt der Band Delta Rock aus. Die acht Profimusiker erwiesen sich als Garanten für erstklassige Partystimmung. DJ Pfeffer begann kurz vor Mitternacht, die ausdauernden Stadtfestgäste noch einmal in Bewegung zu versetzen. Derweil sorgte auf dem Rovigo-Platz die Band Uptown 7 mit Klassikern früherer Jahre für gute Laune und animierte so manche Zuhörer zu einer tänzerischen Einlage.

„Piano Man“ auf der Gitarre

Eine undankbare Aufgabe hatte am Sonntag Olli Roth, der zur Mittagszeit auf dem Apostelplatz gastierte. Zu der Zeit hatten sich nämlich erst wenige Besucher eingefunden. Nichtsdestotrotz zeigte der Vollblutmusiker, was in ihm steckt, und erfüllte sogar Musikwünsche. „Billy Joel!“, kam ein spontaner Ruf auf dem Publikum. „Piano Man mit der Gitarre zu singen, das ist schon etwas Besonderes“, antwortete Roth. Obwohl er alleine auf der Bühne stand, schien man eine komplette Band zu hören.

Auch sonst gab es am Musikprogramm nichts zu mäkeln. Die Fine Tunes – in der Brundtlandstadt keine Unbekannten – holten sich mit Rockmusik aus vergangenen Jahrzehnten den verdienten Applaus ab. Beyond This Summer hatten Indie, Punk, Rock und Pop mitgebracht.

Die Mannheimer Formation Shebeen zählt zweifellos zu den angesagtesten Partybands der Region. Zum Erfolgsrezept zählen sicher auch die wechselnden Musiker, so dass jeder Auftritt einmalig ist. Sänger Isaac Roosevelt und seine Kollegen heizten den Viernheimern in der lauen Sommernacht mit Disco-Hits und Philly-Sound mächtig ein und mischten sich sogar unters Publikum. Der Abend, besser gesagt die Nacht, wurde von RPR1-Discjockey Matzup beschlossen.

Jazz-lastige Klassiker bot die LA Reed Bigband am Sonntagmittag, dazu hatte sich die Formation erneut Verstärkung aus der Viernheimer Musikszene geholt. Auf der Rathausbühne waren danach noch Geberts Meilensteine und Krüger rockt zu hören. Nur weniger Meter entfernt spielte der Musikverein Oftersheim zünftige Frühschoppenmusik. Danach waren die Formation Rhein-Neckar Böhmische und die Stan Glogow Dixie Dogs zu hören.