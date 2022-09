Der kommende Gesprächskreis „Trennung-Scheidung-Neubeginn“ findet am Mittwoch, 28. September, ab 17 Uhr im Museum (Eingang Weinheimer Straße 9) in Viernheim statt. Geleitet wird das Treffen von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Zur Wahrung der Privatsphäre können lediglich Personen teilnehmen, die schon einmal in einer

...