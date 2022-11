Gestecke im Angebot

Viernheim. . Im Rahmen der neuen Initiative „Viernheim Connected“ ist der Verein Yaa Soma am Donnerstag, 17. November, auf dem Apostelplatz vertreten. Der Freundeskreis lädt von 10 bis 15 Uhr zu seinem Adventsverkauf ein. Viele Helfer von Yaa Soma haben gebastelt, gewerkelt, genäht, gebacken und gekocht, um schöne Adventsgestecke, tolle Dekorationen aus Holz, ausgefallene Weihnachts- und Grußkarten, leckere Marmeladen und Gebäck sowie besondere Geschenkartikel anbieten zu können. Weitere Verkaufstermine sind am Samstag, 19. November, von 8.30 bis 12.30 Uhr vor der Metzgerei Kühner in der Innenstadt sowie bei Raumausstattung Blaess (Rathausstraße 78) zu den täglichen Ladenöffnungszeiten. Spendengeschenke sind im Weltladen erhältlich.

Der Erlös aus allen Yaa-Soma-Adventsverkäufen fließt in die Schulen in Burkina Faso. Denn die Flüchtlingswelle innerhalb des Landes bringe viele tausend neue Schüler in die kleinen Dorfschulen. Der Verein Yaa Soma will sich darum kümmern, wie diese Kinder integriert werden können. su