Diese Stände locken Besucher ab 21. November auf den Mannheimer Weihnachtsmarkt

Mannheim. Fast fünf Wochen lang, vom 21. November bis einen Tag vor Heiligabend, bietet der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm Weihnachtliches, Wärmendes, Kunsthandwerk aus aller Welt, Geschenkideen und Leckereien zum Essen und Trinken. Diese Stände können Besucher entdecken

An rund 150 geschmückten Hütten kann man sich traditionellen Weihnachtsschmuck, 3D-Weihnachtskarten, handgemachte Halsketten, Naturseifen und Badekugeln, Essige und Öle und vieles mehr aussuchen. Wer sich gleich stärken will, hat die Wahl zwischen Wraps, Flammkuchen, Dampfnudeln, Baumstriezel und Grillspeziallitäten aller Art und vielem mehr. Die achtzehn Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide beherbergt ein Café im ersten Stock.

Kinderriesenrad, Märchenkarussell und Kindereisenbahn sind bei den Kleinen beliebt. Auf der Bühne am Wasserturm treten nach Angaben der Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH (MWG) täglich um 18 Uhr Chöre, Musik-Ensembles, Vereine und Jugendliche auf, die ihr Können von Weihnachtsliedern bis zum Trommelorchester, vom Kinderzirkus bis zu Streetdance und Stepptanz zeigen.

Fotoshooting an den Wochenenden

An den Wochenenden lädt der Nikolaus des Round Table Mannheim Hilfe e.V. Kinder nachmittags zum Fotoshooting ein. Der Erlös fließt in verschiedene Kinderprojekte in Mannheim. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes zugunsten sozialer Projekte. Mit Weihnachtsplätzchen und Marmeladen, Bastel- und Handarbeiten sammeln zum Beispiel Schulen und Einrichtungen für Lern- und Spielmaterial.

Mehrere Stadtbahnhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe, zwei Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt. Busreisende können an der Roonstraße gegenüber dem Weihnachtsmarkt ein-und aussteigen. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.