Gelungener Auftakt

Viernheim. Der Auftakt in die Medenrunde 2023 ist dem Tennisclub Viernheim gelungen. Die U12-Jungen-Mannschaft des TC bestritt die Auftaktbegegnung beim TC Bürstadt. Nach ausgeglichenem Verlauf der vier Einzelmatches von Theo Marysko, Tobias Bernshausen, Henri Bauer und Luca Winkler (im Bild von links) und einem 2:2-Zwischenstand musste die Entscheidung in den beiden Doppelbegegnungen herbeigeführt werden. Die Paarungen Winkler/Marysko und Bauer/Bernshausen konnten überzeugen und entschieden ihre Spiele zum 4:2-Gesamtsieg. Die Herren 70 gastierten zum Start in die Saison beim TC Beselich und erreichten dort ein 3:3-Unentschieden. Klaus Gernhardt, Uli Nägele, Wolf Dietrich und Lothar Hahn waren für die Viernheimer Mannschaft auf dem Feld. su

