TC startet in die Saison

Viernheim. Der Tennisclub (TC) Viernheim ist in die Sommersaison gestartet. Nachdem die Tennisplätze in den vergangenen Wochen fachgerecht aufbereitet wurden, konnte bei bestem Tenniswetter die Freiluftrunde eingeläutet werden. Für die Mitglieder stand ein vereinsinternes Turnier auf dem Programm, während die jüngsten Teilnehmer bei der Kinderolympiade ihr Geschick mit dem Tennisschläger unter Beweis stellten. Nichtmitglieder waren zu einem Schnuppertraining eingeladen. Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag aus. An diesem Wochenende startet für den Verein die Medenrunde, als erste Mannschaft ist am Samstag, 29. April, die U12 des TC gefordert. su (Bild: Sandra Usler)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1