Fünfter Platz über 200 Meter

Viernheim. Elias Maurer vom TSV Amicitia Viernheim ist bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik in die Nachwuchselite vorgestoßen. Über 60 Meter wurde er Siebter. Am zweiten Tag toppte er dieses Ergebnis mit Platz fünf über die Hallenrunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei wurde es im 60-Meter-Vorlauf denkbar knapp mit der Qualifikation für das Halbfinale. In 7,09 Sekunden zeigte Maurer seine Leistung, musste aber abwarten, ob er sich einen Platz unter den 16 besten U20-Sprintern sichern konnte. Nach zwei weiteren Vorläufen gab es Gewissheit. Mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung zog er als 15. in das Semifinale ein.

Dort traf der Viernheimer auf starke Konkurrenz, die zum Großteil schon unter der 7-Sekunden-Marke geblieben ist. Diese verpasste Maurer in seinem Lauf haarscharf. In 7,01 Sekunden konnte er sich dennoch über eine neue Bestzeit freuen. Und die Freude wurde noch größer: Durch den Verzicht von zwei Athleten rückte Maurer in den Endlauf nach.

Mehr zum Thema Lokalsport Mannheim Ganters gute Premiere Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Leichtathletik Robin Ganter von der MTG Mannheim träumt von Olympia 2024 in Paris Mehr erfahren Hallen-Leichtathletik-EM Mehrkämpfer Eitel auf Kurs - Favoriten siegen über 400 Meter Mehr erfahren

Beim Sieg vom Gelnhausener Juan-Sebastian Kleta (6,81 Sekunden) bestätigte Elias Maurer in einer Zeit von 7,02 Sekunden nochmals seine starke Leistung aus dem Halbfinale und jubelte gemeinsam mit seinem Trainer Günter Schramm über Rang sieben. Hinter Kleta sicherten sich Heiko Gussmann (SCL Heel Baden-Baden) und Luban Haque (Cologne Athletics) Silber und Bronze.

Nach drei erfolgreichen, aber anstrengenden Läufen am Vortag standen am nächsten Tag die 200 Meter auf dem Programm. Hier lieferte Maurer bereits im Vorlauf ab. In 22,12 Sekunden stellte der junge Viernheimer nicht nur eine neue persönliche Bestmarke auf, sondern zog zudem mit der fünftbesten Zeit in das A-Finale ein.

Eine Stunde später stand der Endlauf an. Auf der engen Bahn zwei sprintete Maurer in 22,17 Sekunden auf Platz fünf. Es war das beste Ergebnis der Leichtathletikabteilung des TSV Amicitia bei Deutschen Jugendmeisterschaften seit 2019. Damals überzeugten Emilie Meier, Lilly Breunig, Chantal Schramm und Kira Hambücher in der 4x100-Meter-Staffel.

Hinter dem Erfolg von Maurer steht das Trainerteam. „Dieses Ergebnis ist eine Teamarbeit und ich möchte mich bei Heinz Nicolin, Marco Wühler und Nicolas Honsowitz für die Unterstützung in den Trainingseinheiten bedanken“, resümierte Schramm die Titelkämpfe in Dortmund. cm