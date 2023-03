Ganters gute Premiere

Istanbul. Robin Ganter hat seine ersten großen internationalen Meisterschaften als Erfolg verbuchen können. Der Sprinter der MTG Mannheim stieß am Samstag bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul ins Halbfinale vor, dort war über die 60 Meter in 6,68 Sekunden dann aber Endstation. In der Endabrechnung landete der 22-Jährige als bester Deutscher auf dem 17. Platz.

„Das war ein Kennenlernen, ein Reinfinden, damit ich dann im Sommer bei der U-23-EM die nötige Erfahrung habe“, zog Ganter ein positives Fazit. Im Vorlauf hatte der deutsche Hallenmeister über 200 Meter in 6,67 Sekunden das Direktticket für das Halbfinale gelöst und war dabei nur zwei Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit geblieben. cr