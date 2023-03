Früchte einer langjährigen Zusammenarbeit geerntet

Viernheim. Die Schach AG der Albertus Magnus Schule Viernheim nahm am Finale der hessischen Schulschach-Meisterschaften in Karben bei Friedberg teil. Die Teilnehmer (Jahrgänge 2009 und jünger) standen unter der Leitung ihres Trainers Hakan Horata. Seine Schülermannschaft hatte sich als Dritter über den hessischen Schulschach Pokal im November und im regionalen Wettkampf Anfang Februar in Frankfurt für das Finale qualifiziert. Nun erreichte man erneut den dritten Rang und verpasste somit knapp die direkte Qualifikation für die deutschen Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften. Allerdings gibt es noch die Möglichkeit, dies über einen Freiplatzantrag zu schaffen.

Gespielt wurde in einem Turnier über fünf Runden mit 20 Minuten Bedenkzeit. Die ersten zwei jeder Gruppe qualifizierten sich jeweils direkt für die deutschen Meisterschaften.

Viernheim startete in der Besetzung Panos Papaioannou (mit 2,5 Punkten aus 5 Partien), Timo Zhu (mit starken 4 aus 5), Marco Zhu (mit 0 aus 2), Magnus Reimann (mit 3 aus 5) und Jonas Helfrich (mit 2 aus 3).

Zum Auftakt verlor man gegen KFG Bad Homburg mit 1:3, wobei nur Timo Zhu durch einen starken Mattangriff mit Fesselung gewann.

Im zweiten Spiel gegen Bad Nauheim hatte Timo Zhu einen Springer und einige Bauern mehr, die er zum Gewinn nutzte. Durch einen Konzentrationsfehler verlor Marco Zhu und ließ sich auf der Grundlinie matt setzen. Da Panos Papaioannou remisierte und Magnus Reimann gewann, ging dieser Kampf 2,5:1,5 für die AMS aus.

In der dritten Runde gelang ein souveräner 3:1-Sieg gegen KDS Bad Hersfeld. Hier ist hervorzuheben, dass Magnus Reimann viele Figuren des Gegners eroberte und ihn dann auch matt setzte. Außerdem war Jonas Helfrich Zünglein an der Waage. Trotz Qualitätsnachteils (Springer gegen Turm) gewann er überraschend mit seinen Mehrbauern, da sein Gegner den Figurentausch zuließ.

Nach einem kampflosen weiteren 4:0-Sieg gegen Hanau kam es zum vorentscheidenden Kampf gegen das Gymnasium Oberursel. Da Oberursel in der vierten Runde überraschend 2,5:1,5 gegen das Gymnasium Bad Homburg verloren hatte, konnten die Viernheimer mit einem knappen Sieg noch den zweiten Platz erreichen. Da aber nur Timo Zhu gewann, ging dieses Spiel leider 1:3 aus. Somit errang die Mannschaft den dritten Platz beim hessischen Schulschach-Finale.

Eine tolle Leistung der Kinder, die dank der gelungenen Kooperation zwischen Schule und dem Schachklub Viernheim endlich die Früchte der langjährigen Zusammenarbeit ernten konnten.

Freude über den Sieg ist groß

Die AMS Viernheim Schach AG, ihre fünf Spieler, der Übungsleiter Hakan Horata, der kommissarische Schulleiter Tobias Gloor, die Eltern und der Schachklub Viernheim und alle, die mit gefiebert hatten, freuen sich über diesen großen Erfolg und erwarten in Zukunft vielleicht noch mehr.

Ein besonderes Dankeschön geht an Simon M. Claus, Landeskoordinator Schulschach, der das Turnier perfekt organisierte. Nicht unwichtig dabei: Auch für das leibliche Wohl sorgte er mit günstigen Speisen und Getränken. red