Frauenteam unter Zugzwang

Viernheim. Nach dem Rückschlag mit der Niederlage im Heimspiel gegen Waldebene Stuttgart Ost wollen die Fußballerinnen an diesem Wochenende die nächsten Punkte für den Klassenerhalt holen. Die Viernheimerinnen sind am heutigen Samstag, 25. März, am Bodensee zu Gast.

Der SV Deggenhausertal liegt in der Tabelle einen Platz und einen Zähler hinter dem TSV Amicitia – deswegen zählt am Bodensee auch nur ein Sieg, wenn man sich die Chance auf den Ligaverbleib erhalten will. „Wir sind unter Zugzwang, etwas Zählbares aus Deggenhausertal mitzunehmen“, gibt Trainer Werner Protzel eine klare Richtung vor. Die Gastgeberinnen haben alle drei Siege auf heimischem Platz eingefahren. Der TSV Amicitia hat vor der Heimniederlage gegen Stuttgart sein jüngstes Auswärtsspiel gegen einen Mitkonkurrenten gewonnen, so dass kein Favorit auszumachen ist. Das Hinspiel endete mit 3:1 für die Südhessinnen, aber da war die Personaldecke nicht so dünn wie beim heutigen Gastspiel. Die B-Juniorinnen und die Verbandsligamannschaft, die ebenfalls heute mit ihren Mannschaften auf Punktejagd sind, stellen Spielerinnen für die erste Frauenmannschaft ab. „Da werden elf Mädels auf dem Platz stehen und um jeden Ball kämpfen“, ist der Coach überzeugt. Die Frauen sind bereits gestern an den Bodensee gefahren und bereiten sich dort auf das wegweisende Spiel vor. Spielbeginn in Deggenhausertal ist um 14.30 Uhr.

Anpfiff für das Verbandsliga-Team der Frauen ist um 17 Uhr, die Damen 2 sind bei Post Südstadt Karlsruhe zu Gast. Die Tabellennachbarn sind punktgleich, so dass auch bei verändertem Kader der Viernheimerinnen ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten ist.

Auch die B-Juniorinnen sind im Einsatz, genießen aber Heimrecht. Um 14 Uhr kommt der FC Ellwangen an die Lorscher Straße. Gegen den punktlosen Tabellenletzten rechnen sich die Viernheimerinnen gute Chancen aus, auch wenn einige Spielerinnen fehlen, die bei den Frauen zum Einsatz kommen.

Vor den ältesten Mädchen sind ab 11 Uhr die jüngsten Fußballerinnen am Ball, die E-Juniorinnen tragen einen Spieltag aus und begrüßen dazu die Teams der Spvgg 06 Ketsch, Eberbacher SC und SG Oftersheim in Viernheim.

Die C-Juniorinnen gastieren um 16 Uhr beim FSV Buckenberg in Pforzheim. Morgen schließen die D-Juniorinnen den Spieltag ab, treffen im Heimspiel um 11 Uhr auf den SC Klinge Seckach. su