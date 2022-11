„Die Verpflichtung bleibt“

Die Synagoge in der Wilhelmstraße brannte. Geschäfte jüdischer Familien wurden in der Kaiserstraße und der Ernst-Ludwig-Straße verwüstet und geplündert, Männer verschleppt und ins KZ Buchenwald gebracht. Das alles geschah in Lampertheim am 10. November 1938 – einen Tag nachdem der Nazi-Terror schon in den großen Städten Deutschlands gegen die jüdische Bevölkerung gewütet hatte.

