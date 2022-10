Chancen nicht genutzt

Viernheim. Auch die zweite Auswärtsniederlage des TSV Amicitia war nicht nötig: Die Handballherren verloren beim TSV Rot-Malsch mit 22:28 und verschenkten wichtige Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Badenliga-Tabelle finden sich die Südhessen nun mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld wieder, was eigentlich zu wenig ist für die ambitionierten Viernheimer. In Malsch lieferten beide Teams zu Beginn ein zerfahrenes Spiel ab. Der erste Treffer der Partie fiel erst in der vierten Minute, als die Gastgeber zum 1:0 trafen. Dann allmählich kamen die Blau-Grünen ins Spiel und drehten die Partie zum 3:6.

Zu diesem Zeitpunkt in der ersten Hälfte war Viernheim das eindeutig bessere Team, versäumte es jedoch durch leichtfertige Ballverluste und vergebene Großchancen, höher in Führung zu gehen. So blieb der TSV Amicitia mehr als zehn Minuten ohne eigenen Torerfolg, das brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Rot-Malsch konnte zum 6:6 ausgleichen und auch direkt in Führung gehen. Viernheim konnte das 11:9 zumindest nochmals egalisieren und so ging es mit 11:11 in die Kabine.

Mehr zum Thema Handball TSV Amicitia feiert zweiten Heimerfolg Mehr erfahren Handball-Badenliga Die Reifeprüfung bestanden Mehr erfahren Fußball Blau-Grüne setzen Siegesserie fort Mehr erfahren

Nach dem Seitenwechsel war Viernheim das spielbestimmende Team, ohne Kapital daraus schlagen zu können. In dem engen Spiel konnte sich keine Mannschaft absetzen, die Führung wechselte hin und her. In der 45. Minute traf Sven Walther noch in Unterzahl zum 20:20, danach brach der TSV Amicitia völlig ein. Für die Zuschauer unerklärlich legten die Gastgeber das 24:20 vor. In dieser Phase vergab Viernheim auch noch zwei Siebenmeter.

Man konnte durch Unger auf 25:22 verkürzen, aber dann gelang kein Treffer mehr, sowohl von den Außenpositionen als auch aus dem Rückraum kamen keinerlei Impulse mehr. Die Hausherren bedankten sich mit drei eigenen Treffern zum 28:22-Endstand.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Ronny Unger (1), Hossam Hassanien (4), Sven Walther (4), Robin Helbig (2), Björn van Marwick (1), Philipp Oswald (2), Marcel Deege (1), Fabian Medler (1), Marcel König (6/3). su