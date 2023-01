CDU lädt zu Empfang ein

Viernheim. Der CDU-Stadtverband lädt alle interessierten Viernheimerinnen und Viernheimer zum traditionellen Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr in die Kulturscheune am Satonévri-Platz ein. Als besonderen Gast werden die Viernheimer Christdemokraten in diesem Jahr Anna Köhler begrüßen. Die 30-jährige Rechtsanwältin aus Sandhausen ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU.

Wie gewohnt wird die Veranstaltung musikalisch umrahmt, ein gemeinsamer Sektempfang schließt sich an. Der Stadtverband freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red