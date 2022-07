Großer Andrang bei der AWO

Viernheim. Zwei Jahre kein Sommerfest in der AWO-Kindertagesstätte Kirschenstraße, da war der Nachholbedarf bei den jungen und alten Leuten natürlich groß. „So einen Andrang hatten wir hier noch nie. Man merkt, dass die Menschen wieder gerne im Freien feiern und die Geselligkeit pflegen möchten“, war Thomas Sebert, Leiter des Familienzentrums, beeindruckt. Schon vor Corona waren die Feste sehr gut besucht, weshalb man zuletzt sogar in den Familiensportpark ausgewichen war. „Das werden wir wohl beim nächsten Mal wieder so machen, auch wenn wir hier eine familiärere Atmosphäre haben“, so Sebert.

Lucy zeigt beim Kistenklettern großen Mut. © Othmar Pietsch

Ein weiterer Aspekt für den „gigantischen Besuch“ ist wohl die Tatsache, dass das Familienzentrum kein einfacher Kindergarten ist, sondern auch Angebote wie Vorträge und Aktivitäten für alle Bewohner des Stadtteils hat. Deshalb waren nicht nur Papas, Mamas, Opas und Omas gekommen, sondern auch viele Anwohner.

Das Programm war in erster Linie für die Kinder ausgelegt, die den Nachmittag sichtlich genossen. Die Arbeitswohlfahrt hatte einen Mitmach-Zirkus engagiert, es gab Kinderschminken, die Hüpfburg war dauernd belegt, auf einer Slackline wurde mit Hilfe oder freihändig balanciert. Man konnte Riesen-Seifenblasen produzieren, an der Jonglierstation sein Geschick zeigen, Wurfspiele nutzen, sich glitzernde Tattoos verpassen lassen, Heliumballone füllen und Luftballons modellieren. Und auch die bestehenden Spielgeräte im Garten, wie die große Rutsche und das hölzerne Piratenschiff, wurden eifrig genutzt. Mut und Körperbeherrschung waren beim Kistenklettern gefragt, wobei der Turm bei einer falschen Bewegung recht schnell zum Einsturz kam.

Großes Interesse weckte auch Bauchredner Matze Erbe mit seinen Shows. Dabei verblüffte er die großen und kleinen Zuschauer, aber nicht nur mit Handpuppen, denen er seine Stimme verlieh, ohne die Lippen zu bewegen. Er bezog auch die Kinder in sein Programm mit ein. Da wurde gemeinsam jongliert, gesungen und getanzt, was ganz nach dem Geschmack der jungen Besucher, aber auch der Erwachsenen war.

Genügend Helfer packen mit an

Zu einem gelungenen Sommerfest gehörten natürlich auch Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill und erfrischende Getränke. Den Abschluss bildete der Auftritt des Viernheimer Gitarristen Holger Bläß und Sängerin Eva Jeanette Izoubaz. „Um 20 Uhr machen wir dann aber Schluss, denn es muss ja noch abgebaut und aufgeräumt werden“, so Sebert. Er konnte sich auf zahlreiche Helfer aus der Elternschaft verlassen. Es hatten sich sogar mehr gemeldet, als benötigt wurden.