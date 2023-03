Blau-Grüne überraschen beim Meisterschaftskandidaten

Viernheim. Am vergangenen Wochenende gab es in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar einige überraschende Ergebnisse. Dazu zählte auch der 2:0-Auswärtserfolg des TSV Amicitia Viernheim beim Meisterschaftskandidaten FT Kirchheim, nachdem das Heimspiel in der Woche zuvor gegen Nußloch noch mit 0:6 verloren gegangen war. Durch diesen Sieg haben sich die Südhessen etwas von der Abstiegszone entfernen können, ganz aus dem Schneider ist man allerdings noch nicht.

„Was gegen die starken Nußlocher schief gelaufen ist, das ist uns diesmal gelungen. Wir haben so trainiert wie immer, also nichts verändert. Diesmal wurden weniger Fehler gemacht, die Zweikämpfe besser geführt und dann kam auch noch das nötige Quäntchen Spielglück dazu. Respekt, dass die Mannschaft nach dem 0:6 so stark zurückgekommen ist. Mit 100 Prozent jedes Einzelnen müssen wir auch am Sonntag gegen Türkspor Mannheim gehen um weiter für den Klassenerhalt zu punkten“ zeigte sich auch Spielertrainer Patrick Marschlich erleichtert.

Die Viernheimer waren in Kirchheim zunächst auf Torsicherung fixiert, was mit Glück und Geschick auch das ganze Spiel über gelungen ist. Die Hausherren konnten ihre leichte Überlegenheit nicht in Treffer ummünzen. Besser machte es Gästekapitän Laurenz Baaß, der in der 36. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter das 0:1 markierte. Mit dieser knappen Führung für die Südhessen ging es auch in die Pause.

Nach Wiederanpfiff folgten wütende Angriffe der Hausherren, die ihre wenigen Chancen aber nicht nutzen konnten. Immer wieder stand ein Viernheimer im Weg oder das Tor nicht an der richtigen Stelle und die Schüsse verfehlten ihr Ziel. Der TSV Amicitia versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen, um Druck von der eigenen Defensive zu nehmen und den Gegner zu verunsichern. Die Mühen wurden spät von Erfolg gekrönt, als Paul Kleinert in der 83. Minute das 0:2 markierte.

Als Tabellenneunter haben die Blaugrünen mit 25 Punkten nach 18 Spielen jetzt drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal einnimmt. Der erste Abstiegsrang ist sogar schon acht Zähler entfernt. Ein Ruhekissen ist das aber noch lange nicht. JR