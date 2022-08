AWO-Team spendet Verkaufserlös

Viernheim. Der Sonderverkauf des AWO-Kleiderladens unter dem Motto „Neue Ware – kleiner Preis“ war ein Erfolg. Viele Kundinnen und Kunden kamen an dem Aktionstag ins katholische Sozialzentrum am Vogelpark, um neue Damen- und Herren-Oberbekleidung, Röcke, Kleider und Hosen für wenig Geld zu kaufen. Den Erlös dieser Aktion – insgesamt 1600 Euro – spendeten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kleiderladens der Arbeiterwohlfahrt nun für wohltätige Zwecke. Einen Scheck in Höhe von 1200 Euro erhielt Bürgermeister Matthias Baaß, der den Betrag an Mława, die polnische Partnerstadt Viernheims, weiterleitet. 400 Euro nahm Johanna Monnheimer vom Leitungsteam des katholischen Sozialzentrums für die Viernheimer Tafel entgegen. Diese Spende wird für den laufenden Betrieb der Tafel verwendet.

Großer Ansturm nach den Ferien

Den Sonderverkauf konnte das Team des Kleiderladens auch dazu nutzen, um ihr nachhaltiges Konzept in der Viernheimer Bevölkerung bekannter zu machen. Nach den Ferien rechnen die Mitarbeiter nun mit einem „großen Ansturm auf die vielfältigen und sortierten Bekleidungssachen für Erwachsene und Jugendliche“.

Der Kleiderladen der AWO hat immer freitags von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Einkaufen darf hier jeder, ein Berechtigungsausweis ist nicht erforderlich. red