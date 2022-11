Auswärts gefordert

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim strebt der SC Käfertal mit Riesenschritten der Meisterschaft und dem Aufstieg entgegen. Die Verfolger sind einfach nicht beständig genug. Der Kampf um Platz zwei ist allerdings spannend. Schlusslicht ist der SV Laudenbach, dem der Abstieg droht. Aber auch die Reserve des TSV Amicitia befindet sich als Vorletzter der Tabelle in Gefahr, dürfte am Sonntag bei der DJK Feudenheim auch wenig zu bestellen haben. Besser läuft es für die SG Viernheim, die bei der TSG Lützelsachsen 2 nicht ohne Chancen ist.

DJK Feudenheim – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 14.30 Uhr):

TSV-Amicitia-Trainer Tobias Kleiner am vergangenen Spieltag. © Nix

Viernheims Trainer Tobias Kleiner gelingt es einfach nicht, Konstanz in sein Team zu bringen. Zwar gibt es in den Spielen immer wieder positive Ansätze, eklatante Fehler überwiegen aber und führen zu Niederlagen. Zuletzt wurde sechsmal verloren, was nicht gerade für viel Selbstvertrauen gesorgt hat. An den überraschenden 2:1-Auswärtssieg beim SV Schriesheim erinnert sich bei den Südhessen niemand mehr.

Das junge Team muss einfach stabiler werden. Einfaches Spiel, klare Aktionen und die richtige Einstellung könnten Mittel zum Erfolg sein. In erster Linie aber muss die Defensive stabilisiert werden. 39 Gegentreffer in zwölf Partien sind eine ganz schlechte Quote. Die 28 geschossenen Tore sind in der A-Klasse immerhin Mittelmaß.

Auch die Feudenheimer konnten ihre Ansprüche nicht in die Tat umsetzen. Schließlich wollte man um den Titel mitmischen. Vier Niederlage sind einfach zu viel, um ganz oben zu stehen. So hat man als Tabellendritter vier Zähler weniger als der Klassenprimus, aber schon ein Spiel mehr ausgetragen.

TSG Lützelsachsen 2 – SG Viernheim (Sonntag, 12 Uhr):

„High Noon“ heißt es für die SG Viernheim, wenn um 12 Uhr mittags die Partie bei der Reserve der TSG Lützelsachsen angepfiffen wird. Ob es dann aber eine wilde Schießerei gibt wie in dem gleichnamigen Western, bleibt abzuwarten. Die Chancen sind da, denn in den bisherigen Spielen der beiden Kontrahenten fielen jeweils 60 Tore. Treffsichere Angreifer stoßen auf anfällige Abwehrreihen, das verspricht einen unterhaltsamen Vergleich.

In der Tabelle liegen die Mannschaften nicht weit auseinander. Die Hausherren sind mit 21 Punkten Sechster, die Orangenen sind mit fünf Zählern weniger Zehnter. JR