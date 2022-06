Die Emotionen im Publikum schlagen hoch an diesem Mittwochabend im Schriesheimer Gemeinderat. Die Mehrzahl der Anwohner in der Hans-Pfitzner-Straße fordern, dass der Name des umstrittenen Komponisten, Unterstützers der Nationalsozialisten und Antisemiten bleibt - und lediglich eine Erklärtafel auf die unrühmliche Vergangenheit des 1949 verstorbenen Namenspatrons hinweist. Dieses sogenannte

...