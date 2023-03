Freiwillige Feuerwehr rettet Kletterer im Steinbruch Schriesheim

Schriesheim. Die Freiwillige Feuerwehr hat am Samstag einen Kletterer im Steinbruch von Schriesheim gerettet. Wie Kommandant Oliver Scherer mitteilt, wurde seine Wehr gemeinsam mit der benachbarten aus Dossenheim um 14.11 Uhr alarmiert. Sie unterhalten eine gemeinsame Absturzsicherungsgruppe.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Kletterer in eine Klinik geflogen. © Feuerwehr Schriesheim

Laut Meldung der Leitstelle war dort eine Person in der Ebene 3 aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt. Umgehend machte sich die Feuerwehr auf den Weg an die Einsatzstelle. Zugleich wurde der Rettungsdienst in den Steinbruch gelotst. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Patient bereits vom Helfer vor Ort des DRK Schriesheim erstversorgt. Während der Rettungsdienst die weitere Versorgung des Verletzten übernahm, befreitete die Feuerwehr die Rettung vor. Da auch noch ein Rettungshubschrauber auf Anflug war, wurde das Klettern in der gesamten Ebene eingestellt und der Bereich rund um den Landeplatz geräumt.

Nachdem der Patient stabil war, wurde dieser mittels der Schleifkorbtrage aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungshubschrauber Christoph 53 getragen. Der 66-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Von der Feuerwehr waren 20 Personen und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit sieben Personen vor Ort, darunter zwei Notärzte. hje/red