Schriesheim. Bei einem Kletterunfall in einem Steinbruch bei Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Grund für den Absturz der 32-Jährigen war zunächst unbekannt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde am Freitag vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen trug die Sportlerin keine schweren Verletzungen davon.

AdUnit urban-intext1