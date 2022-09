Concordia Altenbach startet mit Gottesdienst ins Jubiläumsjahr

Mit einem Festgottesdienst hat der evangelische Kirchenchor „Concordia“ 1897 in Altenbach am Samstag sein Jubiläumsjahr eingeläutet. Dabei kam nicht nur der Gesang der Sängerinnen und Sänger in der vollbesetzen Kirche der Johannesgemeinde beim Publikum gut an, auch die Ausstellung zur 125-jährigen Geschichte des Chors stieß im Schriesheimer Odenwaldstadtteil auf großes Interesse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vielseitige Bandbreite des Chors unter der Leitung von Christian Kurtzahn und die unterschiedlichen Lieder von klassisch, a capella bis zum Gesang mit Klavierbegleitung sorgten für eine besonders festliche Stimmung unter den Besuchern des Gottesdienstes.

Bis in den Abend drängten sich dann die Altenbacher vor den Objekten der kleinen Ausstellung im Kirchenraum. Viele Fotos, Zeitungsausschnitte und Plakate sowie eine kleine Chronik-Broschüre erinnern an die wechselvolle Geschichte der „Concordia“ (wir berichteten). „Viele haben sich auf den Bildern wiedererkannt, oder einen alten Verwandten oder Freund entdeckt“, berichtet Chor-Obmann Patrick Minkus. Auch eigene Fotos hätten die Bürgerinnen und Bürger mitgebracht, so dass rund um die Historienschau ein reger Austausch mit interessanten Gesprächen stattgefunden habe. Die Ausstellung kann in den kommenden Wochen zu den Öffnungszeiten der evangelischen Kirche in Altenbach besucht werden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Tradition und Moderne im Chor vereint Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert „Misa Tango“ verzaubert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Nur ein Vorstandsposten kann nicht besetzt werden Mehr erfahren

Als nächsten Höhepunkt im Jubiläumsjahr kündigt der Chor die Misa-Tango-Messe am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtkirche in Schriesheim an. Der Vorverkauf (18 Euro pro Karte) hat bei „mittendrin“ in der Kirchstraße 4 in der Kernstadt und bei PeLe in Altenbach begonnen. „Dream on“ heißt es dann bei „Concordia with Friends“ am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr im Zehntkeller.