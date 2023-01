Wie Mannheimer Sebi beim Kampf gegen Blutkrebs unterstützen

Mannheim. Auch nasskaltes Schmuddelwetter konnte die motivierten Fußballmannschaften nicht von ihrem Einsatz auf dem Gelände des SSV Mannheim Vogelstang abhalten. Sebis Team hatte zum Benefizevent mit Fußballspiel gerufen. Dabei haben sich gleich vor Ort 100 Menschen von der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen GmbH typisieren lassen, um so einen geeigneten Spender zu finden für den sechsjährigen Sebastian Malcherek, der Ende 2022 zum zweiten Mal die Diagnose akute myeloische Leukämie (AML) erhielt. 60 weitere Typisierungen wurden beim Training des ASV Feudenheim durchgeführt.

Benefizevent zu Blutkrebs in Mannheim: 800 Menschen vor Ort

Insgesamt 800 Sportler, Trainer, Betreuer, Vorsitzende, Präsidenten und Fan Clubs verschiedener Vereine aus Mannheim und der Region, Mediziner, Pädagoginnen der Vogelstangschule sowie Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung von Sebis Team auf das Sportgelände auf der Vogelstang gefolgt. Das Benefizevent stand unter der Schirmherrschaft des SSV Vogelstang.

Am Samstag davor hatte es heftig geschneit. Doch „Never give up“, so SSV-Vorstand Marco Hellriegel. Bis 2.30 Uhr in der Nacht hatte der rührige Sportverein geschuftet, um den Kunstrasen von den Schneemassen zu befreien. „Kickt Sebastian zurück ins Leben!“ Das nahmen die Mannschaften des Benefizevents wörtlich. Durch ihren Einsatz ermöglichten sie die große Typisierungsaktion auf dem Gelände des SSV Vogelstang.

Der Star-Wars Kostümclub German Garrison, der in voller Montur angetreten war, bildete ein Spalier zum Eröffnungsspiel der TSG Lützelsachsen U17 gegen die VfR Mannheim U 15. Wichtiger als das Ergebnis 3:7 für Markus Sittardt, Trainer der U17 aus Lützelsachen, war der Zweck der Veranstaltung. „Als der Anruf von Alexander Johe von den Fußballfans gegen Krebs und Jugendtrainer des VfR kam, war es keine Frage, dass wir unseren Teil dazu beitragen, um alles zu tun, was dem Jungen hilft, einen Spender zu finden.“ Ein ganz besonderes Highlight war das viel bejubelte Herrenspiel inklusive Halbzeitshow von Nefes -Art of Dance. Sebis Team, aktive und ehemalige Fußballspieler aus verschiedenen Vereinen, hatten sich bereiterklärt, für Sebastian aufzulaufen gegen die 1. Mannschaft des VfR Mannheim - Ergebnis 1:14. VfR-Trainer Volkan Glatt betonte: „Die Teilnahme gehört für uns als Verein zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung; wenn wir helfen können, sind wir sofort dabei, das ist mir als Trainer und auch den Spielern wichtig.“ Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Dennis.

Das Benefizspiel war eingebettet in einen unterhaltsamen Familientag beim SSV Vogelstang. Es gab Kaffee, Kuchen (gespendet von Mitgliedern des SSV und den Pädagoginnen der Vogelstangschule), Waffeln, kalte und heiße Getränke, Suppen und Deftiges vom Grill sowie Zuckerwatte von Selina (13) und ihrer Schwester Marie (11). Außerdem lockte ein Glücksrad mit vielen hochwertigen Preisen, organisiert von Nathalie Jacobi, die Ende 2022 die Online-Kampagne „Komm in Sebis Team - Gemeinsam gegen Blutkrebs“ gestartet hatte (wir berichteten), und SSV-Kassiererin Kamila Wolf. Ein besonderer Dank ging an die 25 Firmen, Vereine und Einrichtungen, die die Benefizveranstaltung unterstützten.

Begehrt bei den kleinen Besuchern waren Fotos mit Spiderman von German Garrison, der anschließend Sebastian im Krankenhaus besuchte. Lange Schlangen bildeten sich beim Kinderschminken von Pippi Sabine (Sabine Klotz). Absoluter Höhepunkt für Livia (3) und Mia (7) aber war das Ponyreiten vom Reitverein Mannheim/Vogelstang/ Wallstadt (MaVoWa). Pro Runde gab es mindestens eine Spende von zwei Euro.

Benefizevent zu Blutkrebs in Mannheim: Mehrere Hundert Euro Spenden

Am Schluss konnte Vorsitzende Sybille Klingenspohr einen Scheck über 200 Euro für die Typisierungsaktion an Sebis Team überreichen. Hinzu kamen weitere Spenden: 600 Euro vom Adler Fan Club, 100 Euro vom SV Sandhofen und 750 Euro vom VfR Mannheim. 300 Euro erbrachte zudem die Versteigerung eines SV Waldhof-Trikots mit den Unterschriften der Spieler durch Vizepräsident Horst Seiferle. Der Vater von Sebastian fand es „toll“, wie viele Menschen sich für seinen kranken Sohn engagieren. Der Sechsjährige habe zwar die Chemotherapie dieses Mal besser vertragen, erzählte Rafal Malcherek. Aber nach nur zwei Tagen zuhause am Wochenende habe er am Montag darauf wieder ins Krankenhaus gemusst, weil seine Blutwerte wieder sehr schlecht waren.