Café Anker im Mannheimer Jungbusch nach Brand nicht mehr nutzbar

Mannheim. Im Café Anker im Mannheimer Jungbusch hat es auf der Nacht zu Samstag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr ein Feuer in dem Café in der Akademiestraße aus. Der ersteintreffende Löschzug der Feuerwehr Mannheim konnte den Brand mit einem Innenangriff schnell unter Kontrolle bringen.

Trotz des schnellen Löscherfolgs ist das Café aufgrund des Schadensbildes vorerst nicht mehr nutzbar. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert. Ursache für den Brand soll laut Angaben der Polizei ein technsicher Defekt gewesen sein.

Die von Caritas und Drogenverein betriebene Einrichtung im Stadtteil Jungbusch besteht aus Wohncontainern und wird umgangssprachlich oft als „Trinkertreff“ bezeichnet.

