Stadtradeln startet in Mannheim mit großer Parade

Mannheim. Die Sattel sind eingestellt, die Ketten geölt, die Bremsen gewartet: Mannheim ist bereit für die fünfte Runde von Stadtradeln, der internationalen Kampagne des Klima-Bündnis, bei der sich die Stadt seit 2018 beteiligt. Vom 20. Juni bis zum Sonntag, 10. Juli, sind die Bürgerinnen und Bürger wieder drei Wochen lang aufgerufen, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und ihren Alltag möglichst CO2-neutral zu bestreiten. Zum Start der Aktion fand am Montagabend eine große Radparade statt.

Eisenhauer ist Stadtradler-Star

Nach Angaben der Stadt haben sich bereits mehr als 200 Teams auf der Homepage www.stadtradeln.de/mannheim registriert. Für „Wiederholungstäter“ ging dies besonders leicht: Sie mussten nur ihren Account reaktivieren, und die Stadt weist darauf hin: Unentschlossene können sich noch während des gesamten Aktionszeitraums bis zum 10. Juli anmelden und die gefahrenen Kilometer nachtragen.

Jedes Jahr beteiligt sich ein prominenter „Stadtradler“ an der Aktion. In den drei Wochen verzichtet er komplett aufs Auto und erledigt alle Strecken ausschließlich mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesem Jahr hat sich der für die Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) dazu bereiterklärt. Er ist selbst begeisterter Radfahrer und wird seine Erfahrungen mit der Community teilen.

Stadtradeln wird gemeinsam vom Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung und der Klimaschutzagentur Mannheim betreut. Teams bestehend aus Personen, die in Mannheim wohnen oder arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen – also Unternehmen, Vereine, Schulklassen, Familien sowie Freundeskreise – sollen in dem Zeitraum ihr Fahrrad so oft wie möglich beruflich und privat nutzen und dabei Radkilometer sammeln. Am Ende werden unterschiedliche Gewinner ermittelt. dir