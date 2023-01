Es ist ein Schicksalsschlag, den Eltern nicht erleben wollen: Gestern noch war ihr Kind gesund, heute ist es ernsthaft krank. Von diesem Tag an ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt - von jetzt auf gleich ist sie für die Familie eine andere. So, wie bei Maren und Sascha A., deren Tochter an Leukämie erkrankt ist.

Im August 2022 hat die damals sechsjährige Lola aus Mannheim in der

...