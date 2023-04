Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Sein Einsatz für die Natur soll weiterleben" Wie am Altneckar-Ufer ein „wunderbarer Erinnerungsort“ an Wolfgang Raufelder entstand

Ein renaturierter Altneckar-Uferabschnitt ist in Gedenken an den 2016 verstorbenen Grünen-Politiker in Wolfgang-Raufelder-Ufer benannt worden. Ein ganz besonderer Findling erinnert symbolträchtig an den Grünen-Politiker