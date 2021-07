Thi Uyen Ninh läuft fröhlich einen Wanderweg entlang, steigt aufs Fahrrad, legt sich auf eine Wiese, holt einen Grill hervor. Der Titel des Videos heißt „Everyone in Germany today“, übersetzt also „Jeder in Deutschland heute“ - und die 25-Jährige hat es am 9. Mai auf den Sozialen Medien TikTok und Instagram hochgeladen. Der Sonntag, 9. Mai, war der erste richtig warme Tag in Deutschland dieses

