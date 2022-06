So kann Fahrrad fahren in der Innenstadt auch aussehen: Der Mannheimer Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat am Samstag am Kaiserring – beginnend an der Kunststraße bis kurz vor dem Hauptbahnhof – eine sogenannte Popup-Bike-Lane, also eine temporäre Radspur, eingerichtet. Zusätzlich wurden die Parkplätze entlang der Strecke für eine Ausstellung von Lastenrädern

...